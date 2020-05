Uomini e Donne, Pamela Barretta: "Bisogna sempre volare in alto"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Pamela Barretta di Uomini e Donne pensierosa su Instagram

Pamela Barretta, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' per la sua controversa relazione con Enzo Capo, nelle scorse ore, ha pubblicato, sui propri social ufficiali, alcune frasi emblematiche, citando addirittura la poetessa Alda Merini:

"E poi la vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto. Più in alto dell’invidia, più del dolore, della cattiveria... Più in alto delle lacrime, dei giudizi. Bisogna sempre volare in alto, dove certe parole non possono offenderci, dove certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non potranno arrivare mai" con la colonna sonora di 'Combattente' di Fiorella Mannoia.

Ed ancora: "Come è triste essere vuoti di dentro. Fuori c'è tanta musica, tanta aria da respirare e l'immobilità del cuore è la cosa più arida e inumana che esista".

A chi si starà mai riferendo la dama del programma di Maria De Filippi? All'ex fidanzato o a tutti gli haters che intasano di commenti negativa la sua bacheca Instagram senza conoscere la realtà dei fatti?!

Nelle Instagram Stories successive, Pamela ha mostrato le immagini di un mare agitato (forse quello della propria città, Brindisi) come il suo stato d'animo?! Nelle prossime registrazioni della trasmissione pomeridiana di Canale 5, forse, riusciremo a trovare tutte le risposte... forse...