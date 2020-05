Laura Freddi torna in tv con Paolo Bonolis? La verità

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Paolo Bonolis e Laura Freddi insieme in tv? I fan ci sperano

Qualche settimana fa, Paolo Bonolis, durante una diretta Instagram, ha risposto alle domande dei fan, su di una possibile conduzione di un programma con Laura Freddi:

"Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda".

La presentatrice, in un'intervista rilasciata a 'Novella 2000', in edicola questa settimana, ha ringraziato l'ex fidanzato per le belle parole spese sui social:

"In una diretta su Instagram, Paolo, molto carinamente, ha detto che sarebbe bello tornare a lavorare con me. Tutto qui. Io l’ho scoperto dopo, quando sui siti hanno cominciato il tam tam. Questo è uno dei motivi per cui lascio poche interviste. Non per snobismo eh, ma perché ho paura che le mie parole siano stravolte come purtroppo accaduto in passato qualche volta. Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa. Tra di noi c’è sempre stima e affetto e conosco sua moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica".

Ha aggiunto:

"Sicuramente. Anzi, colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente delle sue belle parole. Ma l’ha detto lui stesso: ‘Se capitassero le circostanze e avesse un senso’. Non è così facile come dirlo. Io ora sto bene così, nella mia nuova vita, in cui prima di tutto viene Ginevra".