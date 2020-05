Barbara De Santi: "Per il mio libro (e grazie al mio ex fidanzato) mi sono messo in contatto con le escort"

Di Massimo Galanto mercoledì 27 maggio 2020

La dama del trono over di Uomini e donne spiega come è nato il suo primo libro e racconta il suo passato amoroso

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Barbara De Santi è tornata a parlare del suo libro dal titolo Fare l'amore come una escort. La dama del trono over di Uomini e donne ha spiegato che è nato come diario a ritroso delle proprie storie d’amore:

Ho cinquant’anni, ma non sono mai stata sposata né ho mai avuto una convivenza, ma vari fidanzamenti, tutte storie finite male. Anni fa mi misi a scrivere chiedendomi perché fosse andata così. Un capitolo per ogni storia. E quando andavo a rileggere pensavo ‘Ma allora sono proprio scema… Come faccio a cadere ogni volta nella rete? Come potevo fare e dire certe cose? Tuttavia non ho mai avuto il coraggio di pubblicarlo.

Barbara ha raccontato di essere entrata in contatto con il mondo delle escort grazie al suo ex fidanzato Mike Morra, che ha fondato un sito specializzato nel mettere in contatto gli utenti del web con professioniste del sesso a pagamento:

Le escort che ho sentito tramite Morra mi hanno fatto capire cosa cercano gli uomini. Sono pagate non per il sesso, ma per altro.

La convinzione della dama del programma di Maria De Filippi è che la donna talvolta trascuri l'uomo con il quale ha la relazione:

Ascolto, attenzioni, coccole. La differenza è che noi donne questo lo pretendiamo… Diamo per scontato che una volta conquistato l’uomo non ci sia più bisogno di dargli ascolto e attenzione. Invece è sbagliato, dobbiamo continuare a darglieli.

Un errore che lei stessa ha commesso in passato. Ecco l'aneddoto raccontato, che si riferisce proprio ai tempi in cui era legata sentimentalmente a Morra: