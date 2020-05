Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Insieme per molto tempo ancora alla faccia delle malelingue"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia finalmente insieme in Sicilia dopo la quarantena

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno rilasciato la prima intervista di coppia ufficiale, questa settimana, al magazine 'Chi'. Dopo essersi ritrovati in Sicilia (dopo la fine della quarantena), i due fidanzatini, conosciutisi all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 4', hanno spiegato, una volta per tutte perché hanno mentito a Barbara d'Urso durante l'ultima puntata di 'Live non è la d'Urso'.

L'ex di Francesco Sarcina e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si sono visti il giorno prima della diretta proprio per realizzare le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Clizia: "Non ci abbiamo neanche pensato, come tutte le coppie innamorate, appena è finita la quarantena ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo insieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme, finalmente insieme e lo saremo ancora per molto tempo, alla faccia delle malelingue".

I fan di Clizia e Paolo, però, sono curiosi di sapere se il sentimento nato all'interno del loft di Cinecittà è destinato a durare anche fuori per molto tempo ancora:

Paolo: "E' amore! E' amore ma certo che è amore, ma sì, sì, è amore, è amore, basta! Amore: così mi sa che me la cavo meglio mettendo insieme tante parole".

Clizia: "Sì, lo dico: è amore, un grande amore".