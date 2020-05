Paola Di Benedetto: "La vita è un dono, voglio lasciare il segno"

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

Le considerazioni di Paola Di Benedetto a quasi due mesi dalla finale del Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore, Paola Di Benedetto ha postato le immagini della finale del 'Grande Fratello Vip 4', andata in onda, lo scorso 8 aprile 2020. L'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin' ha voluto lanciare un messaggio positivo a tutti i fan che hanno gioito per un traguardo inaspettato ma sudatissimo. Ecco quello che ha postato sul proprio account su Instagram:

"E'chiaro che non abbia vinto nessun premio Nobel, ma per me la cosa più importante di tutte è aver portato a casa questo risultato tenendo sempre grande fiducia in me stessa... Ciò per dire che se nella vita credete davvero in qualcosa, non importa quanti sacrifici la vita vi chiederà, ce la potete fare! Puoi realizzare il tuo sogno... Che sia laurearti, che sia aprire la tua piccola attività, che sia fare quel viaggio pazzo in giro per il Mondo. Ragazzi la vita è una ed è un dono…E io, a modo mio, voglio lasciare il segno".

Durante la quarantena, lontana dal fidanzato Federico Rossi, la showgirl si è concessa qualche sessione di allenamento on line, aiutando tutti i seguaci a restare in forma nonostante la chiusura forzata in casa per il lockdown. Preparazione in vista dei prossimi impegni televisivi con l'inizio della nuova stagione televisiva?