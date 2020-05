Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti a diventare genitori?

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

Prove tecniche per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti a diventare genitori

In una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, Ignazio Moser, che ha trascorso la quarantena assieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez nella sua tenuta in Trentino Alto Adige, confessa di voler diventare padre ma senza 'forzare' l'ordine degli eventi. L'ex ciclista e la compagna, in questi anni di convivenza, hanno realizzato diverse 'prove tecniche' per accogliere, al meglio, la cicogna:

"Qualche prova si è fatta in questi tre anni. Il desiderio c’è, ma senza fretta. Vedremo che cosa succederà".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', però, al momento, esclude che le nozze possano rappresentare una tappa fondamentale del loro amore:

"Non c’è alcun matrimonio in vista. Non sentiamo la necessità di sposarci subito, dato che viviamo insieme da quando siamo fidanzati. Non è una priorità".

La Rodriguez, nel corso del tempo, ha affinato le doti da futura mamma dilettandosi come zia di Santiago, il primogenito della sorella Belen e Stefano De Martino:

"Se la cava benissimo, sembra che abbia fatto questo da tutta la vita".

E chissà se un giorno, non troppo lontano, la coppia decida di lasciare la movida milanese e sposare uno stile di vita bucolico, a stretto contatto con la natura:

"Non mi spaventa lavorare nei campi. Anche se la campagna è come la bicicletta, non fa tanti sconti".