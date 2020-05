Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sono tornati assieme (foto)

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

E' pace fatta tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso

Con un post (e dedica) su Instagram, Elena Morali ha ufficializzato la ritrovata serenità accanto al fidanzato Luigi Mario Favoloso dopo le nubi degli ultimi giorni. Ecco il messaggio e la dedica romantica nei confronti del compagno:

"Ti amo... ti amo come mai posso aver amato qualcuno in questa vita. Ti amo per ciò che mi hai dato, per ciò che mi hai insegnato, per ciò che mi hai trasmesso, per quanto mi hai difeso da ogni piccola e grande cosa in questi tre mesi. Sembra assurdo ma non mi sarei mai aspettata di innamorarmi in questo modo di un piccolo tatino come te. Grazie amore per darmi la forza che non avevo mai trovato in questi tre anni di vita. Ti amo. Per sempre tua".

Solo qualche giorno, ospite a 'Live non è la d'Urso', aveva confessato di essere giù di morale perché appena uscita fuori da un brutto litigio con l'ex di Nina Moric:

"Non ci siamo lasciati, abbiamo litigato e da qualche giorno non mi risponde al telefono".

Tutto bene quel che finisce bene...