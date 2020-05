Uomini e Donne, Davide Basolo non è Alchimista. La conferma

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

Davide Basolo è l'Alchimista di Uomini e Donne? La smentita

Si infittisce il mistero attorno alla misteriosa figura di Alchimista, che sta corteggiando Giovanna Abate ad 'Uomini e Donne'. L'account 'Uominiedonne.tv' è riuscito a mettersi in contatto con il principale indiziato, Davide Basolo, per ristabilire la verità dei fatti. Dalla conversazione, emerge un dato insindacabile, ovvero la smentita ufficiale dell'aitante ragazzo.

Il 'vero' Alchimista, come confessato ad 'Uomini e Donne Magazine', non teme la reazione del pubblico quando svelerà la propria identità:

"Non ho mai temuto quel momento: non ho paura di mostrare il mio viso e chi sono. La maschera nasce per dare importanza al contenuto e non al contenitore; se fossi stato a volto scoperto, tutto quello che ho detto o fatto avrebbe avuto un effetto e un impatto diversi. Sono concentrato su quello che pensa Giovanna: è tutto ciò che conta. La reazione del pubblico sarà una diretta conseguenza, ma è a margine. In cuor mio mi sento a posto con me stesso; sono una persona vera che si è mostrata per ciò che è in ogni cosa fatta o detta. Che io possa piacere o meno, comunque ne uscirò per quello che sono realmente".