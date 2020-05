Alfonso: chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne

Di Fabio Morasca martedì 26 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alfonso di Uomini e Donne.

Alfonso è il Cavaliere, aspirante corteggiatore di Gemma, che si è presentato nello studio di Uomini e Donne durante la puntata andata in onda martedì 26 maggio 2020.

Gemma ha deciso di non conoscerlo e di non concedergli neanche un ballo a causa di alcune battute che la Dama non ha gradito.

Alfonso, dopo il suo ingresso in studio, si è presentato così:

Ciao Gemma, è una vita che aspetto questo momento, quello di conoscerti. Ho 66 anni, non so che impressione ti faccio... Sono di Caserta, sono un impiegato statale. Sono un musicista e sono un tipo anche molto sportivo. Amo viaggiare e so cucinare.

Tina Cipollari ha commentato l'ingresso in studio di Alfonso con questa battuta:

Mi dispiace, signor Alfonso. Gemma accetta solo corteggiatori tra i 18 e i 28 anni. Lei è un po' fuori da quest'età...

Gemma, dopo la presentazione, ha subito manifestato il desiderio di continuare a frequentare esclusivamente Nicola:

Io sono interessata a continuare la conoscenza con Nicola. Mi dispiace che hai aspettato così tanto per potermi incontrare...

Alfonso, però, si è proposto per "sfidare" Nicola:

Adesso c'è pure Nicola... Se ho ben capito, io non posso fare nulla. Io potrei anche sfidarlo. Sfidarlo nel senso buono, ovviamente... Lo sfiderei con un ballo! O a correre i 50 metri! Devo giocarmi le mie carte! Ci sono 40 anni di differenza, abbiamo modi di corteggiare diversi. Sei una donna che mi piace molto. Assai! Cara Gemma, ti voglio mettere in crisi! Se me lo fai sfidare, cambierai opinione!

Nicola ha replicato, dichiarando che non intende sfidare nessuno:

Non penso che Gemma sia interessata a chi balla meglio o a chi corre più veloce.

Alfonso ha anche regalato una rosa a Gemma, cantandole la famosa canzone di Massimo Ranieri e aggiungendo anche che sono 5-6 anni che la segue in tv.

Alfonso, però, dopo aver ottenuto la possibilità di ballare con Gemma, ha fatto una battuta che quest'ultima non ha gradito ("Io ballo con Gemma e Nicola balla con Valentina. Nicola non vuole ballare? E allora ballo con Gemma e con Valentina!").

Gemma ha congedato Alfonso con queste parole:

Sei già pronto per uscire! Ma stai bene?! In questo momento, le battute di spirito così eccessive non mi piacciono! Lasciamo stare... Per me, sei stato fuori luogo. Arrivederci. Sei stato troppo invadente.

Alfonso, quindi, ha lasciato lo studio senza aver ballato con Gemma.

