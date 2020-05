Claudia Dionigi: "Lorenzo Riccardi? Una famiglia è nei nostri progetti"

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

I progetti di coppia di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne

Claudia Dionigi, intervistata dal settimanale 'Mio', in edicola questa settimana, ha parlato a lungo, del rapporto con il fidanzato Lorenzo Riccardi, conosciuto all'interno degli studi di 'Uomini e Donne'. L'ex protagonista del trono di Maria De Filippi ha risposto alle tante curiosità che, in queste settimane, stanno appassionando tantissimi fan. Tra gli interrogativi più discussi, il matrimonio e l'arrivo della cicogna:

"Quando ci sposiamo? Quando il signor Cobra me lo chiederà vediamo se accetterò. Un figlio? Ovviamente ne parliamo. Però stiamo aspettando il momento giusto, non sappiamo se andremo a vivere a Milano. Una famiglia è comunque nei nostri progetti".

Prima di mettere su famiglia, la coppia vuole realizzarsi professionalmente e acquisire una sicurezza economica che gli consenta di condurre una vita agiata e tranquilla:

"Io e Lorenzo conviviamo già da un anno e abbiamo raggiunto una bella stabilità, siamo innamorati e felici. Questa è la mia prima convivenza: non ho mai fatto questo passo prima perché avevo il sentore di non aver trovato la persona adatta. Con Lorenzo ho capito che lui era quello giusto, quindi ci ho provato. Ed è andata bene".

L'ex corteggiatrice della trasmissione di Maria De Filippi ha parlato anche della rottura tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni sperando che, dopo una fase di allontanamento, tra i due possa ritornare il sereno:

"Penso che se c’è amore e uno vuole qualcosa se la va a prendere, a meno che non ci siano dei problemi. Ma io questo non lo so: ci sentiamo meno rispetto a prima".