Elga Enardu difende Serena: "Lei sta bene, basta domande"

Di Claudia Cabrini martedì 26 maggio 2020

Anche la sorella di Serena Enardu, Elga, rassicura i fan: "Mia sorella sta bene, ma avrà anche lei i suoi momenti no"

Un momento certamente "pesantuccio", così come l'ha definito lei stessa, quello che sta vivendo in questo momento Serena Enardu, ex fidanzata di Pago che proprio con il cantante si era riunita sotto le telecamere del Grande Fratello VIP dopo che la loro storia d'amore era vacillata per la prima volta nel corso del programma di Canale 5 Temptation Island.

Come ben saprete, tra Serena Enardu e Pago, dopo la reciproca partecipazione al Grande Fratello, le cose stavano andando a gonfie vele. Soltanto pochi giorni fa, tuttavia, Serena ha voluto far sapere ai suoi followers su Instagram che con Pago fosse finita una volta per tutte. Se ancora non sono chiari i motivi che hanno portato i due a separarsi definitivamente, chiara è la situazione emotiva che starebbe vivendo in questo momento Serena.

Come raccontava personalmente soltanto ieri, questo per lei è un momento pesantuccio, non facile. Serena ha infatti spiegato ai fan di non voler fare una diretta Instagram onde evitare domande spiacevoli che la farebbero star male. I suoi followers, però, hanno voluto approfondire e conoscere il vero status emotivo della bella Serena, e per questo si sono spinti oltre, interpellando anche la sorella di Serena, Elga.

E proprio così, Elga Enardu ha deciso di intervenire sempre via social per rispondere chiaramente a tutti sulle condizioni di Serena in questo momento:



"Dovete capire che il momento è particolare, ma comunque mia sorella sta bene. Serena, lei sta esattamente come la vedete. Quando la vedete sorridere è perché in quel momento sta bene. Sicuramente avrà dei suoi momenti no, non mancheranno i momenti di malinconia e di rabbia. Però sta bene, decisamente".

I fan si sono preoccupati soprattutto dopo gli ultimi sfoghi di Serena nei confronti di Pago, che aveva dichiarato al settimanale Chi di aver lasciato Serena perché di lei non si potesse assolutamente fidare. Dal canto suo, Serena aveva replicato che non fosse successo assolutamente niente ma che Pago o chi per lui stesse ricamando sulla cosa per visibilità.

Insomma, non ci è ancora dato sapere come stiano le cose. Quel che è certo è che Serena e la sorella, Elga Enardu, hanno ribadito di non voler più parlare della questione... Pur continuando a farlo.