Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 26 maggio 2020 (Video)

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 26 maggio 2020

Nella puntata di oggi, martedì 26 maggio 2020, di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni rese disponibili sul sito Witty Tv, andrà in onda il classico "sfogo" di Gemma, raccolto al termine della scorsa registrazione, durante il quale se la prenderà soprattutto con Valentina.

Andrà in onda anche la nuova esterna tra Gemma e Sirius, durante la quale Gemma chiederà al 26enne quali sono i suoi reali sentimenti.

In studio, Maria De Filippi svelerà che Valentina avrebbe chiesto il permesso alla redazione per sentirsi con Sirius privatamente, tramite Whatsapp.

Sempre in studio, Gemma e Valentina avranno una discussione. Gemma inviterà Valentina a dire la verità, insinuando il dubbio che Valentina e Sirius si scambino "like" sui social network.

Gemma farà anche la conoscenza di Alfonso, nuovo pretendente che manifesterà la volontà di "sfidare" Sirius.

Aurora, infine, si siederà al centro dello studio davanti a tre Cavalieri.

