Beatrice Valli: la piccola Azzurra dovrà essere operata

Di Claudia Cabrini domenica 24 maggio 2020

La piccola di casa Fantini avrebbe un problema alla lingua, e entro 14 giorni dovrebbe essere operata.

Attimi di vera e propria preoccupazione quelli vissuti nelle scorse ore dalla neo-mamma tris Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che proprio qualche giorno fa ha dato alla luce la sua piccola Azzurra , nata dall'amore con Marco Fantini, incontrato all'interno del programma di Canale 5.

Da quando la piccola Azzurra ha fatto ritorno a casa, Beatrice Valli non ha smesso di aggiornare i fan sulle condizioni di salute e sugli sviluppi della piccolina che, lo ricordiamo, ha già una sorellina e un fratellino più grandi. Ed è proprio nel corso di una delle ultime visite fatte dalla piccola Azzurra che i medici hanno scoperto che la neonata di casa Fantini abbia purtroppo un piccolo problema alla lingua. "Nulla di molto grave" rassicura subito mamma Beatrice, ma non per questo un problema da sottovalutare. Si tratterebbe infatti di un'anomalia comune a molti neonati, ma nonostante questo Beatrice Valli si è comunque molto preoccupata:



"Azzurra è abbastanza brava, si sveglia ogni 3 ore-3 ore e mezza ed è cresciuta benissimo, ma il medico ha riscontrato un problema. Ha il filetto che c'è sotto la lingua corto. Volevano tagliarglielo. Io ero già mezza svenuta. Ho chiamato Marco e gli ho detto di raggiungermi perché io non so se psicologicamente sarei riuscita a vedere la dottoressa che tagliava. La dottoressa allora ha deciso di aspettare. Ha detto che è una cosa non rara, anzi succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati. Ho chiesto e deve essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. La visita però è stata traumatica perché glielo volevano tagliare subito".

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Sappiamo che la piccola Azzurra dopotutto non abbia niente di che, ma che sia semplicemente nata con il frenulo linguale (questo il nome tecnico del 'filino' che abbiamo sotto alla lingua) corto. Entro 14 giorni glielo dovranno tagliare, ma come spiegato anche da Beatrice non si tratta poi di nulla di grave. Anzi. Genericamente, il tutto viene risolto con una piccolissima incisione e addirittura senza anestesia. In bocca al lupo a Beatrice e Azzurra!