Elena Morali: chi è, Daniele Di Lorenzo, prima, età

Di Marcello Filograsso domenica 24 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Elena Morali

Elena Morali è nota per aver partecipato al reality show La Pupa e Il Secchione nel 2010. La ragazza arriva seconda in coppia con Fulvio Di Gennaro, mentre a trionfare è Francesca Cipriani.

Nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, il 28 gennaio 1990, ha sempre sognato di diventare una showgirl, avendo come punto di riferimento la svizzera Michelle Hunziker e pare che a causa di queste sue ambizioni non abbia un ottimo rapporto con i suoi genitori.

Per anni Elena Morali è stata legata al comico Gianluca Fubelli in arte Scintilla, presenza fissa di Colorado, ma la storia sarebbe finita a causa di un flirt che la Morali avrebbe avuto con un concorrente dell'Isola dei Famosi, Marco Ferri. Tra i suoi flirt anche il produttore Daniele Di Lorenzo, Renzo Bossi, Mario Balotelli e Guè Pequeno.

Nel 2020 inizia la controversa relazione con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. In particolare, la ex valletta di Torno Sabato ha dichiarato che la Morali gli avrebbe rivelato in una telefonata durata ben quattro ore di alcuni video intimi in cui l'ex pupa è presente con la minaccia di diffusione da parte di Favoloso, commettendo un reato di revenge porn. La Morali ha poi prontamente smentito, scrivendo nel maggio 2020 su Instagram di aver terminato la relazione con Favoloso:



"Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna nemmeno con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo come lui. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele".

La Morali sarebbe quindi tornata con Daniele Di Lorenzo, colui che nel febbraio 2020 in una puntata di Pomeriggio Cinque l'ha paragonata a Sara Tommasi in quanto "bisognosa di aiuto", insinuando che la storia tra Favoloso e la Morali sarebbe stata una montatura per finire sui giornali.

Foto: account Instagram Elena Morali