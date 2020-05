Uomini e Donne, Sonia Lorenzini in crisi con il fidanzato Federico Piccinato

Pochi giorni fa, Eros Ramazzotti ha smentito l'ennesimo gossip riguardante la sua vita sentimentale, dopo la pubblicazione di alcune foto che lo ritraevano in compagnia dell'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini.

Quest'ultima, però, dopo aver proceduto, anche lei, con una smentita riguardante una possibile liaison con il cantautore, ha confermato, però, le voci che la vogliono in crisi con Federico Piccinato, suo fidanzato da due anni ed ex suo corteggiatore sempre a Uomini e Donne.

Sonia Lorenzini, tramite Instagram, ha deciso di rispondere ai follower che avevano notato un suo allontanamento dal fidanzato. Senza entrare nei dettagli, l'ex tronista, come già anticipato, ha confermato il momento di difficoltà che sta vivendo con il fidanzato:

Se avete imparato un po' a conoscermi negli anni, sapete come sono fatta rispetto a certe cose e come le affronto. Non è una critica nei vostri confronti, capisco la curiosità. Sapete che ho sempre pensato che fosse giusto condividere con voi tanti aspetti positivi della mia vita e mi è sempre piaciuto farlo. Per altre cose, invece, credo che ci sia una sorta di tutela personale. E penso di non essere tenuta a dare spiegazioni anche se posso capire che dall’altra parte ci sia la curiosità di sapere cose, perché le persone si affezionano anche virtualmente a noi, alle coppie e alle persone.

Sonia Lorenzini, quindi, ha chiesto ai follower di non essere eccessivamente insistenti con le domande:

In questo momento, se non vi rispondo, è perché anch’io non so tante cose e vi chiedo la gentilezza di non continuare a mandarmi messaggi in privato con la stessa domanda. Io capisco la curiosità ma in questo momento, probabilmente, non lo so nemmeno io o non mi va magari di parlare, vi chiedo questa cortesia.