Gaia Gozzi friendzona Alberto Urso (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 22 maggio 2020

Gaia Gozzi respinge le avances di Alberto Urso durante la seconda puntata di Amici Speciali

Gaia Gozzi, durante la prima manche della seconda puntata di 'Amici Speciali', in onda, stasera, venerdì 22 maggio 2020, si è esibita su una cover de 'La prima cosa bella', il pezzo portato al successo da Nicola di Bari e Ricchi e Poveri nel lontano 1970.

Dopo l'esibizione per la squadra bianca, Maria De Filippi, in maniera maliziosa, ha chiesto ad Alberto Urso, un parere sulla 'rivale' per cui non ha mai nascosto un certo interesse, dal punto di vista sentimentale: (Qui, il video).

Ecco lo scambio di battute tra il tenore siciliano e la cantante mantovana, vincitrice dell'ultima edizione del talent show di Canale 5:

Urso: 'Bravissima. Ormai mi sono fatto la nomina. Cosa ho guardato? L'esibizione, lei seduta. Ho guardato lei e sentito l'esibizione. Ha una voce bellissima'.

La conduttrice 'nasconde', dietro di sé, la cantautrice, per far indovinare ad Urso il suo outfit:

Urso: 'E' vestita con i tacchi rossi ed un vestitino nero elegante. Abbastanza lungo... per me che sono siculo, tutti sono corti'.

Gaia: "Diciamo che siamo molto amici".

Devono, quindi, rassegnarsi i fan della ship tra i due 'Amici di Maria'. Per il momento, friendzone confirmed...