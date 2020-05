Andreas Muller balla Get Naked di Britney Spears ad Amici Speciali (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 22 maggio 2020

Andreas Muller finisce in mutande durante la seconda puntata di Amici Speciali

Andreas Muller, ballerino della squadra bianca di 'Amici Speciali', nel corso della seconda puntata, in onda, stasera, 22 maggio 2020, ha ballato sulle note di 'Get Naked' di Britney Spears, una riproposizione di una coreografia, pensata e messa in scena dal direttore artistico, Giuliano Peparini, ballata qualche serale fa (Qui, il video).

Un balletto corale ad alto tasso erotico che ha catalizzato l'attenzione della giuria, del pubblico da casa e del popolo dei social. Alla fine, il danzatore è rimasto in mutande (come accaduto appena sette giorni fa a Gabriele Esposito su 'Toy Soldier').

Andreas Muller ad Amici Speciali

Andreas Müller, 23 anni, ballerino. Nato a Singen in Ger­mania, si trasferisce sin da piccolo in Italia, ad Ancona. Inizia a studiare danza all’età di quindici anni. Nel 2015 conquista un banco nella 15esima edizione di “Amici”, ma a causa di un infortunio è costretto a lasciare la scuola. Si ripresenta ai casting della 16esima edizione, rientra nella scuola e vince il programma. Tra settembre e ottobre partecipa alla prima edizione di “Amici Celebrities” in qualità di tutor di ballo della squadra dei blu. Oggi continua la sua carriera ad “Amici” come assistente e ballerino professionista. Nel 2018, ha partecipato alla tour italiano di Claudio Baglioni per i suoi 50 anni di carriera “50 AL CENTRO tour” curato da Giuliano e Veronica Peparini. Andreas è uno dei protagonisti di “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.