Uomini e donne: l'Alchimista si svela e strega Giovanna, ma Tina non le crede

Di Ivan Buratti venerdì 22 maggio 2020

Il corteggiatore misterioso si mostra alla tronista, che rimane colpita dalla sua bellezza. Tina Cipollari non le crede del tutto

Uomini e donne, nella puntata di venerdì 22 maggio, spazio anche all'intrigante e misterioso Alchimista, corteggiatore della tronista Giovanna. I due sono finiti al centro dello studio dopo un'esterna molto particolare, in cui l'uomo di ventisei anni ha deciso di togliere la maschera e mostrarsi per intero alla donna, che ha dichiarato di trovare bello e affascinante il ragazzo. "Una bellezza particolare, colori scuri, un sorriso interessante", ha rivelato la donna in un fuori onda con la produzione.

Alchimista, di cui ancora non conosciamo il nome e cognome, si è risentito nelle scorse puntate a causa dell'apparente scarso interesse che Giovanna gli ha dimostrato, più concentrata a riprendere le redini dei rapporti con i suoi due vecchi corteggiatori, Sammy ed Alessandro. Giovanna, al contrario, gli ha confessato che il suo arrivo in trasmissione ha scombussolato tutti i suoi piani e che anche lui potrebbe essere la sua scelta, alla fine della trasmissione. Alchimista è poi arrivato in studio, con una maschera su misura che ha lasciato intravedere i capelli scuri e il mento, generando ancora più curiosità tra gli opinionisti e gli altri corteggiatori.

Giovanna, a domanda di Maria de Filippi, ha ammesso di provare una forte attrazione, anche fisica, nei confronti del ragazzo. Tuttavia, non sarebbe pronta a dargli un bacio, così come non lo vorrebbe dare a nessuno degli altri corteggiatori. I due hanno comunque avuto modo anche di toccarsi per la prima volta, avendo la possibilità di ballare per due volte con guanti e mascherina.

A non credere all'interesse di Giovanna nei confronti dell'uomo ci ha pensato Tina Cipollari, convinta del fatto che la donna abbia mostrato una certa reticenza per timore di ferire i sentimenti di Sammy, che pare in testa alle preferenze tra i corteggiatori. "Sei sanguigna, carnale, agisci sempre di pancia, secondo me non ti è piaciuto", ha fatto notare l'opinionista, a cui Giovanna ha risposto che ora spetta alla ragione frenare qualunque tipo di istinto fisico. Alchimista e Giovanna usciranno insieme dalla trasmissione?