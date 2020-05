Elena Morali contro Taylor Mega, poi cancella tutto

Di Massimo Galanto venerdì 22 maggio 2020

Parole durissime della neo fidanzata di Luigi Mario Favoloso all'indirizzo dell'influencer. Ecco cosa è successo

Elena Morali contro Taylor Mega. E di mezzo c'è Luigi Mario Favoloso. Ecco cosa ha detto l'ex fidanzata del comico Scintilla in alcune storie Instagram, poi rimosse:

Siccome questa ragazza, pur di fare qualcosa perché è stata mandata a fare in c*lo dalla tv… Denunciami bella, denunciami pure… Cos’ha fatto? A detta di Di Lorenzo, è andata a casa sua a Roma, se l’è sco***o più volte. Ha detto che ci tiene, che prima o poi andrà a vivere con lui. Soltanto perché un mio programma, scritto da me, firmato dalla SIAE e da me, potete controllare, è stato depositato.

Chi è il (Daniele) Di Lorenzo citato? Si tratta dell'ex fidanzato della Morali, la quale qualche ora fa aveva fatto sapere (ma poi è sparita anche questa comunicazione) di aver lasciato Luigi Mario Favoloso, con il quale è in corso una relazione, perché "devo risolvere ancora molte cose con Daniele". La Morali prosegue il suo racconto sulla Mega:

Poi io ho litigato, ho detto che non volevo più farlo. Lui ha chiesto al suo amico, non faccio nome, quello che tira di cocaina. Daniele ha detto che questa ragazza ha firmato l’esclusiva come produttore con lei. Quindi a parte prendere il mio programma come ruota di scorta, a parte che è stata a casa sua a Roma mentre Tony Effe (attuale compagno della Mega, Ndr) non sapeva nulla. Non credo sapesse dei pomp**** e di tutte le cose che dice che gli ha fatto. […] Frega un c***o a me lo sapete”.

Ed ancora:

Dice che stanno insieme, secondo Daniele, e quindi dice che lei tra poco lascerà Tony Effe perché lui le ha promesso sto c***o di mondo, come un programma di Italia Uno. Peccato che gli unici programmi che lei stava facendo sono andati a put***e. Comunque quello che fa lei lo sapete, è stata pure con tante persone tra cui quest’estate anche un certo signore iraniano a cui ha fatto spendere, secondo dichiarazioni lette sui giornali, due milioni perché lei, se non ci sono i soldi… E nonostante quello, sempre secondo Daniele, si dice che mentre stava con lui si vergognava perché lei era la sua fidanzata, ma era stata con tutti.

Infine l'ex della Pupa e il Secchione si è mostrata accanto a Luigi Favoloso e ha concluso così il suo durissimo affondo nei confronti della collega: