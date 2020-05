Giulia De Lellis si lava capelli con il sapone per i piatti

Di Massimo Galanto venerdì 22 maggio 2020

La confessione su Instagram

Nel periodo di quarantena ha fatto parlare di sé soprattutto per il ritorno di fiamma con Andrea Damante. Adesso, con il lockdown allentato e un'Italia sempre più nella direzione di una non facile ripartenza, Giulia De Lellis regala una perla che merita di essere sottolineata.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, ha confessato in una storia pubblicata su Instagram di aver applicato sui suoi capelli un sapone per i piatti. E ha chiesto agli esperti di chiarirle se la sua sia considerabile una genialata da imitare o una clamorosa gaffe da non ripetere:

Parrucchieri, dovete dirmi se ho fatto una ca**ata o no. Praticamente oggi durante lo shooting mi hanno messo un litro d’olio tra i capelli e sono tornata a casa che ero disperata. Ho pensato di risolvere la situazione con un sapone per i piatti. Boh sgrassa tutto, ho pensato che sgrasserà anche la cute. E devo dire che il risultato è pazzesco. Sono bellissimi. Ovviamente poi ho fatto altri due shampoo e una maschera sulle lunghezze. Ma ho fatto una ca**ata o realmente si può fare in queste situazioni? Perché solitamente quando ho la cute grassa faccio un trattamento, metto qualche goccia di limone e risolvo. Però in questo caso pensavo che non fosse sufficiente. Ho pensato male o invece ho fatto bene e potrebbe essere una soluzione?.

Sui social tantissimi i commenti ironici, con il sondaggio lanciato dalla De Lellis ('sapone per i piatti per sgrassare i capelli, sì o no?) che ha fatto il pieno di No (81% in questo momento). Voi che dite, come si può definire l'iniziativa presa dalla De Lellis?