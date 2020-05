Louise Heise, chi è l'ex fidanzata di Umberto Gaudino

Di Marcello Filograsso venerdì 22 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Louise Heise, ex fidanzata di Umberto Gaudino

Louise Heise è una ballerina professionista ed insegnante di danza che in Italia è nota per aver avuto una relazione con Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici nel 2020.

Non siamo a conoscenza della sua data di nascita dato che la sua biografia è abbastanza scarna, ma sappiamo che la ragazza, nata e cresciuta in Danimarca, ha studiato all'Università di Aalborg e che insegna danza al Just Dance Studio’s Aarhus.

La Heise ha fatto per tredici anni coppia fissa con Umberto Gaudino. I due si sono conosciuti in Danimarca nel 2007, iniziando la relazione praticamente da giovanissimi e vivendo dapprima nell'Europa del Nord, poi a San Giorgio a Cremano, dirigendo poi una scuola di danza a Napoli.

La coppia ha terminato la propria storia nel dicembre 2019. Ad annunciarlo è stata lei, con un post su Instagram:



"Abbiamo scelto amorevolmente di separarci come coppia. Prima di incontrarci quando avevamo 15 e 17 anni eravamo già infatuati della presenza reciproca. Quando le nostre strade si sono incrociate 13 anni e mezzo fa, ci siamo innamorati follemente l’uno dell’altro e ci siamo innamorati ancora più profondamente come adulti 3 anni fa. Abbiamo fatto il viaggio più bello e magico insieme. Nulla è cambiato in merito a quanto ci amiamo, ma l’amore è una bellissima avventura che per ora ci sta portando su percorsi diversi".

Foto: account Instagram Louise Heise