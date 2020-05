Bianca Guaccero sogna il secondo figlio: "Vorrei un fratello per Alice, ma manca la materia prima"

Di Ivan Buratti giovedì 21 maggio 2020

La showgirl è tornata in onda con Detto Fatto, ma sogna la maternità: "Non ho mai perso quella voglia"

Dopo alcune settimane di fermo a causa dell'epidemia da Coronavirus, Detto Fatto è tornato in onda. Al timone del programma di Rai 2, sempre Bianca Guaccero, la showgirl che sta ottenendo grandi soddisfazioni dal programma ereditato da Caterina Balivo. Sempre attiva sui social durante la quarantena, Bianca Guaccero è stata al centro di alcune polemiche all'inizio di marzo, quando assentatasi per una settimana dal programma, in molti pensavano che avesse contratto il COVID-19. A frenarla, invece, una gastroenterite, che non le ha permesso di tornare a Milano in tempo per le ultime puntate del programma prima della sospensione.

Ma da più di una settimana, Bianca è tornata nello studio di Rai 2 per tenere compagnia a migliaia di italiani durante il pomeriggio. Per l'occasione, la conduttrice ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha raccontato il dispiacere generato dai pettegolezzi sul suo stato di salute:



Hanno scritto che mi ero beccata il virus? Mi ha addolorato. Fosse stato vero, l'avrei detto subito per una questione di salute pubblica: in quelle settimane avrò visto tremila persone, mi sarei auto-denunciata all'istante. L'omertà, in tema di Covid, è un crimine. Ma ai titoli sensazionalistici ho fatto l'abitudine.

Bianca Guaccero ha poi raccontato le sue settimane di quarantena, da mamma single, con una bambina di appena sei anni a cui badare, senza la possibilità di uscire e di trascorrere del tempo in compagnia di altre mamme ed altri bambini. "Ne abbiamo fatte di tutti i colori! Ha voluto una castello e le ho costruito il castello con due poltrone e le tende". Per spiegarle l'epidemia, la Guaccero ha fatto tesoro dell'insegnamento di Roberto Benigni ne La vita è bella, trasformando la lotta al Covid-19 in un gioco a punti. Il premio finale? Un viaggio a Disneyland Paris. "Alice è sicura di vincere, sta già invitando tutti", ha dichiarato la showgirl pugliese.

Certo, partire per la Francia con un fratellino più piccolo non sarebbe una cattiva idea. Qualche settimana fa, Bianca Guaccero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di quando era in dolce attesa. Voglia di maternità?



Ma io non l'ho mai persa, quella voglia! E pure subito lo farei, un bambino. Anche perché Alice ogni tanto me lo chiede, il fratellino. Io le rispondo "poi vediamo". È gelosetta di me, ma sarebbe felice. Purtroppo manca la materia prima. [...] Sentivo aria di rinascita, di conquiste. E cosa ti va a capitare? La pandemia. Doveva essere l'anno del Capricorno. Capricorno un corno!