Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 21 maggio 2020

Di Marco Salaris giovedì 21 maggio 2020

Uomini e Donne anticipazioni diretta puntata oggi 21 maggio 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa oggi, giovedì 21 maggio 2020?

Gemma e Nicola (Sirius) faranno nuovamente discutere per un'esterna sulla quale Tina Cipollari non avrà pietà "Sembra la nonna che porta al parco il nipotino". Nicola si scontrerà con Tina. Rivolgendosi all'opinionista dice: "Non toccate mia madre perché divento una bestia".

Armando Incarnato sarà piuttosto contrariato per la scelta di una dama con la quale ha avuto dei contatti. La dama infatti avrebbe deciso di uscire con tre uomini: "Mi ha lasciato davvero un po' così..." dichiara il cavaliere.



Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.



Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.