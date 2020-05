Miriam Leone, presto sposa con Paolo Cerullo? L'indiscrezione sulle nozze a Milano

Di Ivan Buratti mercoledì 20 maggio 2020

Stando alle indiscrezioni di Chi, l'ex Miss Italia e il suo compagno sarebbero già pronti al grande passo: "Hanno programmato le nozze a Milano"

Miriam Leone, fiori di arancio per la talentuosa ed elegante ex Miss Italia? Nonostante non siano trascorsi molti mesi dall'inizio della relazione fra l'attrice catanese e Paolo Cerullo, stando a quanto dichiarato dal settimanale Chi, la coppia sarebbe già pronta a convolare a nozze.

Stando alle indiscrezioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il matrimonio di Miriam Leone e Paolo Cerullo potrebbe essere già celebrato già nei prossimi mesi. La città che sarebbe stata scelta per coronare il sogno d'amore pare essere Milano, città di nascita dell'uomo, dove la Leone si trasferirebbe per cominciare un nuovo capitolo della sua vita. Miriam Leone, siciliana di nascita, vive a Roma da molti anni, ma per amore sarebbe disposta a trasferirsi in Lombardia. Ecco cosa si legge nel numero di mercoledì 20 maggio del settimanale:



Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve.

Non solo l'indiscrezione circa il matrimonio, ma secondo alcuni i due si sarebbero già scambiati il fatidico sì davanti all'altare in gran segreto. Qualunque sia la verità, da sempre lontana dalla cronaca rosa, Miriam Leone sceglierà sicuramente un matrimonio composto ed elegante, per rispetto della riservatezza della coppia, che anche sui social non appare insieme di frequente.

Di Paolo Cerullo non disponiamo molte informazioni. Sappiamo che si occupa di musica e che fugge dagli occhi indiscreti delle telecamere, poco avvezzo ai social e alla condivisione della propria vita privata. Prima che con Paolo, Miriam Leone ha avuto una lunga relazione con Davide Dileo, componente della band Subsonica, che tutti conosciamo col nome d'arte di Boosta. Anche della loro storia sappiamo poco, sempre in virtù del carattere posato di Miriam Leone.