Uomini e Donne, Sammy discute con Giovanna per aver richiamato Alessandro

Di Alberto Graziola mercoledì 20 maggio 2020

Giovanna entra in studio e arriva anche Sammy con cui si confronta:

"Abbiamo avuto un rapporto particolare. Siamo partiti bene e ci siamo poi inceppati. Il punto di incontro lo troviamo quando mi scrivi quel messaggio in cui abbiamo deciso di seppellire l'ascia di guerra. Mi trovo finalmente nella condizione emotiva di dedicarti le giuste attenzioni. Mi sono messo a casa e ho ripensato a quello che è stato il nostro percorso. Alla fine, la sorpresa me l'ha fatta lei. Con la redazione avevo organizzato delle sorprese... nel momento in cui abbiamo la possibilità di dare un seguito alla nostra conoscenza, mi trovo davanti al computer e vedere la tua love story con l'Alchimista... e la posso anche accettare. Posso tollerare quella cosa ma mi si inceppa il cervello quando levi tempo alla nostra conoscenza per andare a prendere una persona che tu avevi eliminato"

In studio entra anche Alessandro e Giovanna risponde a Sammy:

"Ho sempre dato ragione a quello che diceva la mia pancia. Se per tante puntate la mia pancia mi ha portato da te e una mi ha portato da lui, non mi sono messa a ragione. Mi sono ascoltata per una volta. Non ho scelto di dire "Vedo Alessandro così non vedo Sammy". Ho seguito il mio istinto. In tutte le puntate precedenti potevamo spendere in maniera diversa il tempo insieme"

Sammy la accusa di avergli mancato di rispetto. Giovanna cerca di spiegargli che ha seguito il suo istinto quando Alessandro ha trovato davanti tre donne.

"Ci sono delle reazioni che arrivano dalla pancia che non le regoli... Nel momento in cui sento che Alessandro mi smuove delle emozioni e me ne accorgo..."

Giovanna sceglie di ballare con Sammy.