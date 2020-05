Perché Alessandro Cattelan ha chiamato il suo cane Marino Bartoletti?

Di Giulio Pasqui mercoledì 20 maggio 2020

Alessandro Cattelan ha un nuovo cane. Il suo nome? Marino Bartoletti, come il giornalista e conduttore tv. Ecco perché.

[img src = "https://media.gossipblog.it/8/899/alessandro-cattelan-marino-bartoletti.jpeg" alt = "" align = "center" size = "large" id = "621428"]

Perché Alessandro Cattelan ha chiamato il suo nuovo cane Marino Bartoletti ? Lo sappiamo, non c'è dormito la notte. Ed eccoci qua a darvi la risposta che stavate aspettando. Ma andiamo con ordine. Il conduttore nella giornata di ieri ha presentato ai suoi seguaci il suo nuovo cagnolino: " Vi presento Marino Bartoletti, il nuovo arrivato di cui mia moglie e le mie figlie hanno già prestato la cura in maniera impeccabile ". "P s: approvato dal vero Marino Bartoletti ", ha aggiunto. Infatti il ​​"giornalista con i baffi" ha commentato con un " lusingato ".

Ma andiamo al succo dell'articolo: perché il cagnolino si chiama come il giornalista e conduttore tv diviso tra lo sport e la musica? L'ultimo esempio di Cattelan durante l'ultima puntata di Catteland su Radio Deejay: " L'ho chiamato così perché Marino Bartoletti è una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto e che fa parte dello spettacolo. Di buoni ce ne sono davvero pochissimi. Marino Bartoletti è entro i primi tre, insieme ad Antonella Clerici e al compianto Fabrizio Frizzi. Non me ne servono altri di buoni. Così mi è stato dato il permesso di dare questo nome Sarà Marino Bartoletti, il cane con i baffi ".

Mistero risolto, andate in pce.

[img src = "https://media.gossipblog.it/e/e95/marino-bartoletti.jpg" alt = "" align = "center" size = "large" id = "621429"]