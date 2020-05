Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini foto insieme: è rottura con Federico Piccinato?

Era l'aprile del 2018 quando Sonia Lorenzini e Federico Piccinato svelavano la loro storia alla luce del sole dopo un lungo e travagliato percorso: Sonia infatti iniziò a frequentare il ragazzo circa un anno dopo la storia avuta con Emanuele Mauti che scelse quando lei fu tronista di Uomini e Donne (entrambi sono stati suoi corteggiatori).

Nel suo ultimo numero il settimanale Chi lancia l'indiscrezione secondo cui la coppia sarebbe clamorosamente scoppiata di recente. In aggiunta, Sonia avrebbe confermato la rottura al giornale affermando "Ci siamo lasciati da pochissimo". Un motivo ci potrebbe essere ed è testimoniato dalle foto (pubblicate dal settimanale) in cui l'ex tronista è in compagnia di un altro uomo, non uno qualsiasi ma un cantante molto conosciuto al pubblico: Eros Ramazzotti.

Sonia ed Eros sono stati paparazzati in un maneggio, dove i due si sono incontrati. Lei in compagnia delle amiche mentre lui con i figli a presso. La Lorenzini avrebbe affermato al settimanale di aver conosciuto l'artista proprio quel giorno al maneggio: "Lui è una persona gentile, che cos'altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata. Non ci saranno foto del bacio tra me ed Eros".

Dal portale IsaeChia.it si viene a sapere che i fatti sarebbero ben diversi rispetto a quanto rivelato da Chi: Sonia e Federico hanno smentito la fine della storia ma allo stesso tempo hanno dichiarato di essere in un periodo 'no' del loro rapporto. Il giallo si infittisce: cosa c'è tra Sonia Lorenzini ed Eros Ramazzotti? Solo una conoscenza? Lorenzini e Piccinato riprenderanno in mano una storia legata ad un filo?