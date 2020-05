Antonio Zequila, parla ex fidanzata: "Lasciata per Sharon Stone"

Di Claudia Cabrini lunedì 18 maggio 2020

La ex conduttrice tv attacca Zequila: "Sei sempre stato invidioso di me"

Torna a far parlare di sé Antonio Zequila, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 che stavolta torna nell'occhio del ciclone a seguito delle ultime dichiarazioni rilasciate da una sua note ex fidanzata, la conduttrice e showgirl Simona Tagli, con la quale pare che Zequila abbia avuto una relazione per ben 7 anni.

Come raccontato tra le pagine del settimanale in edicola Di Più, la donna avrebbe rivendicato il suo passato amoroso con Zequila, senza nascondere tuttavia di esserci rimasta parecchio male:



"Durante la nostra relazione io ero all'apice del successo e tu non eri nessuno:al Grande Fratello Vip non hai parlato di me per prenderti una rivincita. [...] Dì la verità: tu sei sempre stato invidioso di me. E’ stato vergognoso. Hai raccontato di storie e storielline e non ti sei degnato di dire una sola parola sull'unica, grande storia d’amore della tua vita…"

Secondo Simona Tagli, infatti, Antonio Zequila non avrebbe volutamente parlato di lei per non darle ulteriore visibilità, poiché la donna avrebbe sempre avuto molto più successo dell'allora compagno. A tal proposito, la Tagli ha concluso:



"Perché non hai il coraggio di dire il motivo per cui mi hai lasciata? Mi avevi detto di avere una storia con Sharon Stone e di voler andare a vivere con lei".