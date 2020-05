Andreas Muller e Veronica Peparini, figlio e matrimonio in arrivo? Rispondono loro

Di Ivan Buratti lunedì 18 maggio 2020

La coppia di ballerini risponde alle domande dei fan su Instagram e spengono alcuni rumor sul loro futuro

Andreas Muller e Veronica Peparini compongono una delle coppie più amate del gossip e della televisione italiana. Sempre discreti, si espongono poco sui social, vivendo con molto sentimento e in intimità la loro unione d'amore. Nonostante la differenza di età, i due non hanno mai destato polemiche, a differenza di Gemma Galgani e Sirius. Ma le domande che i fan hanno circa la loro relazione sono comunque tante, curiosi di conoscere i retroscena del fidanzamento.

Nelle scorse ore i due hanno partecipato insieme ad una diretta Instagram, fatto praticamente inedito per la coppia, cercando di colmare tutti i dubbi e di dare risposta ai quesiti del loro pubblico affezionato. Tra queste, una domanda spinosissima sulla presunta gravidanza della coreografa di Amici di Maria De Filippi. Veronica Peparini è incinta? Ecco la sua risposta:



Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos'avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Non è che forse tu avevi detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva (parla ad Andreas in diretta, ndr) ? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio!

Gravidanza smentita: i due ballerini di Amici di Maria De Filippi non stanno per diventare genitori. Ma marito e moglie? Tanti sono coloro che vorrebbero vedere con la fede al dito Andreas Muller e Veronica Peparini (che in passato è stata sposata con un altro ballerino, Fabrizio Prolli, padre dei suoi due figli Daniele ed Olivia). "Vedremo", la risposta enigmatica di Veronica Peparini, che fa trasparire una certa voglia di nozze, forse però ancora premature. "Io mi sposo con Diva. Mai dire mai, comunque", la battuta di Andreas Muller, appena 24 anni.

Andreas Muller è attualmente nel cast di Amici Speciali, spin-off del programma che lo ha visto trionfare nel 2017 e dove ha conosciuto la sua attuale compagna.