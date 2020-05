Maggie Smith: età, oggi, marito, figli

Di Marcello Filograsso lunedì 18 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Maggie Smith

Margaret Nathalie Smith, nota per il resto del mondo come Maggie Smith, è una delle più importanti attrici cinematografiche britanniche.

Ha vinto un Oscar nel 1970 come miglior attrice protagonista per La strana voglia di Jean e un altro da non protagonista per California Suite 9 anni dopo. Con colleghe del calibro di Helen Hayes, Ingrid Bergman, Meryl Streep, Jessica Lange, Cate Blanchett e Renée Zellweger può vantare di essere una delle poche attrici ad avere conquistato il Premio Oscar sia come migliore attrice protagonista sia come non protagonista.

Ma è negli anni Novanta e Duemila che l'attrice ha riconquistato un'inattesa popolarità, interpretando la madre superiora nei due film di Sister Act al fianco di Whoopi Goldberg e poi la preside Minerva McGrannitt nella saga di Harry Potter.

Per quanto concerne la sfera sentimentale, Maggie Smith è stata sposata due volte. Si è coniugata con l'attore Robert Stephens nel 1967 e da lui ha avuto due figli, Chris Larkin e Toby Stephens, entrambi oggi attori. Nell'aprile 1975 divorzia da Stephens e ad agosto dello stesso anno riconvola a nozze, stavolta con il drammaturgo Beverley Cross. L'uomo è morto il 20 marzo 1998.

Nel marzo 2008 alla Smith venne diagnosticato un tumore al seno; la Smith insistette per proseguire nel girare le sue scene in Harry Potter e il principe mezzosangue. Venne data in seguito la notizia della sua totale guarigione dalla malattia.

