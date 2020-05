Whoopi Goldberg: figlia, età, oggi, marito

Di Marcello Filograsso lunedì 18 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Whoopi Goldberg

Caryn Elaine Johnson è una delle attrici più note al mondo ma tutti la conoscono come Whoopi Goldberg.

Nata a New York il 13 novembre del 1955, la sua grandezza è dovuta a una sigla: EGOT. Se non vi dice nulla, tranquilli, ve lo spieghiamo noi: si tratta della magnifica quaterna di premi legati allo showbiz americano, ovvero Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. La mitica Whoopi ha vinto almeno una volta tutti questi premi.

Il più importante, l'Oscar, lo ha vinto nel 1990 per la sua magica interpretazione di una medium in Ghost, dove giganteggiavano anche Patrick Swayze e Demi Moore. Nella storia del cinema si tratta della seconda donna di colore ad aver vinto un Oscar dopo Hattie McDaniel. Dal 2002 è una una stella di Hollywood nella Walk of Fame. Ma per tanti Whoopi Goldberg è anche la leggendaria suor Maria Claretta dei due film di Sister Act.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l'attrice è stata sposata per ben tre volte. La prima dal 1973 al 1979 con Alvin Martin, l'assistente sociale che ebbe un ruolo fondamentale nel recupero dalla dipendenza dalle droghe e che la rese madre della sua unica figlia, l'attrice e produttrice Alex Martin, nata nel 1973. Nel 1986 sposò il direttore della fotografia David Claessen, dal quale divorziò nel 1989. Anche il terzo matrimonio, che ha avuto luogo nel 1994 con l'attore Lyle Trachtenberg, fu di breve durata, terminando l'anno successivo.

Dal 1995 al 2000 è stata legata all'attore Frank Langella. Diventa nonna nel 1989, all'età di 34 anni, quando la figlia Alex ha dato alla luce il primo figlio all'età di appena 16 anni. Nel 2014, all'età di 59 anni, è diventata bisnonna di Charlie Rose.