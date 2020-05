Anna Pettinelli: età, Amici, RDS, figlia, Instagram, altezza

Di Sebastiano Cascone venerdì 15 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio 1957 sotto il segno dell'Acquario. Ha 63 anni. E' una conduttrice radiofonica. E’ uno dei volti e delle voci storiche di RDS Radio Dimensione Suono dove lavora dal 1988 e di cui è responsabile del coordinamento speaker.

A 16 anni debutta come speaker di alcune radio locali toscane. In tanti le riconoscono il titolo da pioniera della musica in tv grazie alla sua conduzione per 5 anni del programma di Raiuno “Discoring” (dal 1982 al 1987). Presenta due edizioni del Festival di Sanremo nel 1983 con Andrea Giordana e nel 1986 con Loretta Goggi e due edizioni di “Un disco per l'estate” (‘84 e ‘85). Nel 1993 recita nel film cult “Sapore di mare 2”. Nel 2000 tiene a battesimo in Italia la serie “Sex & the City” conducendo su Telemontecarlo il talk show tutto al femminile “Sesso, parlano le donne”. E’ professoressa di canto della 19esima edizione di “Amici”.

E' fidanzata con l'attore e doppiatore, Stefano Macchi con cui, con lo scorso anno, ha preso parte alla scorsa stagione di 'Temptation Island Vip'.

Ha una figlia, Carolina Russi, che ha preso parte, nel 2014, a 'The Voice of Italy'. Ha 27 anni ed è una cantautrice.

E' alta 164 cm.

Il suo profilo Instagram @anna_pettinelli supera i 182 mila followers.

Anna Pettinelli rappresenta il network radiofonico RDS Radio Dimensione Suono ad “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.