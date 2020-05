Fabio, chi è Occhiblu il corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne (video)

Di Ivan Buratti venerdì 15 maggio 2020

Fabio, chi è Occhiblu il corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne? Nella puntata di venerdì 15 maggio 2020 è apparso per la prima volta davanti le telecamere Occhiblu, l'uomo che la dama torinese ha conosciuto tramite chat durante la versione casalinga del dating show di Canale 5, andate in onda durante la quarantena.

Occhiblu è stato il primo corteggiatore virtuale con cui Gemma si è interfacciata tramite chat. Dopo tre puntate di attesa dietro le quinte, l'uomo è riuscito ad entrare finalmente in studio per presentarsi. Si chiama Fabio, ha 38 anni ed è siciliano. Questo è quello che abbiamo appreso durante la sua breve permanenza in trasmissione. L'uomo, biondo e dalla faccia simpatica, ha stimolato le risate della dama Valentina, evidentemente divertita dalla sua espressione o dalla sua entrata al centro dello studio. La reazione di Valentina ha innervosito Nicola, il Sirius di Gemma, che ha chiesto rispetto per l'uomo. Presto la discussione ha coinvolto la stessa Gemma, lasciando il povero Fabio al centro di un triplo fuoco incrociato.

Non abbiamo avuto modo di conoscere granché di Fabio perché ha deciso di sospendere la conoscenza con Gemma, dopo che questa ha accettato di essere corteggiata da un uomo tanto più piccolo di lei e che crede lì solo per visibilità. "Fa l'amore mentale", ha rivelato, lasciando la stessa Gemma poco convinta nel proseguire la chiacchierata con Fabio. A dir la verità, già dagli attimi successivi alla discesa delle scale, Gemma aveva iniziato a nutrire qualche dubbio per Occhiblu. Non appena ha raggiunto la sua sedia, infatti, l'uomo non si è sottratto a qualche complimento nei confronti di Tina Cipollari, quasi ad indorarsi la pillola per le future critiche, che non sono comunque mancate. L'opinionista bionda ha infatti fatto intendere che, a livello di prestanza fisica, Fabio non avrebbe potuto competere col giovane Sirius, la cui bellezza è riuscita a incuriosire anche la polemica Valentina.

"Io sono l'opposto di Sirius, non sono idoneo", tra le ultime parole che Fabio ha pronunciato ai microfoni prima di uscire.