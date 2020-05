Uomini e Donne, Pamela ed Enzo: la guerra continua sui social

Di Marco Salaris venerdì 15 maggio 2020

Le conseguenze della rottura passano anche per i profili instagram. E non finisce qui...

E' da quasi due settimane che a Uomini e Donne stiamo assistendo alla rottura in divenire di Pamela Barretta ed Enzo Capo. La coppia è scoppiata "per motivi banali" dice Enzo, motivi che con il passare dei minuti nel primo faccia a faccia della settimana scorsa è degenerato in tensioni e scambi di accuse. Dal "porco" che Pamela avrebbe detto all'uomo presa da un impeto di gelosia per un like ad una ragazza 21enne, al "tirchio" davanti alle amiche durante una vacanza alle Maldive. Parole che non sono state affatto ben accettate da Enzo che ha deciso di allontanarsi dalla sua (ex?) fidanzata.

"I sentimenti non si possono cancellare" ha affermato Pamela che non nasconde la delusione per quanto accaduto. I due convivevano e addirittura Enzo ha deciso di far recapitare i vestiti della dama in studio dopo il primo scontro, un gesto che Pamela prese malissimo, tanto da piangere in studio.

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, 14 maggio, un nuovo confronto ha infiammato lo studio. Enzo è tornato a ribadire che la donna lo avrebbe infangato sui social mentre Pamela è sicura che ci sia dell'altro sotto le motivazioni dell'uomo. Enzo ha aggiunto un particolare risalente alla famigerata vacanza alle Maldive: la donna spendeva troppi soldi.

Chiaramente dopo la puntata sono fioccati i commenti sui profili social dei due protagonisti. Pronto il parziale commento di Pamela che, intervenendo sulle Instagram Stories ha puntualizzato che al momento non può spingersi in altre rivelazioni poiché nelle prossime puntate si potrà sapere di più:



Chi voleva capire ha capito. Io vorrei dire che l'uomo che mi abbia fatto fare il giro del mondo ancora non l'ho trovato e ne ci tengo, non cercavo un uomo per quello. Sono una donna indipendente e le cose fatte se sono fatte veramente con il cuore non si rinfacciano, tra fidanzati ci si scambia regali. Riguardo alle Maldive potrei dire altro ma non mi interessa. Capirete.

Anche Enzo non si è tirato indietro e nel suo intervento mira all'episodio degli abiti riportati in una busta nello studio:



Mio padre mi ha insegnato ad avere il rispetto per i soldi che spendiamo, mia madre mi ha insegnato il rispetto per la persona che ti è accanto. Settimana scorsa sono stato molto infangato soprattutto per il discorso della busta e spero che tutti quelli che mi hanno infangato oggi mi chiedano scusa.

Come lasciato intendere da Pamela, lo scontro non finirà qui ma proseguirà nelle prossime puntate del programma condotto da Maria de Filippi.