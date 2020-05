Chi è Nicholas Zerbini (Luchino di Skam)? Età, altezza, fidanzata, Instagram

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Nicholas Zerbini è l'attore che interpreta Luchino in Skam Italia.

Nicholas Zerbini è il nome dell'attore che interpreta Luchino in Skam Italia, la cui quarta stagione è disponibile su Netflix e TimVision dal 15 maggio. Luca Colosio detto "Luchino" è un amico di Martino, Giovanni ed Elia, nonché la mascotte del gruppo. E' entrato in scena a partire dalla seconda stagione. "Il personaggio in cui mi rivedo di più è quello di Giovanni perché è mogio e riflessivo, ma è anche un buon amico e si diverte molto".

Classe 1999, è nato e vissuto a Roma. Ha frequentato Liceo Scientifico Bertrand Russell Roma. In passato ha preso parte alla fiction È arrivata la felicità 2, è molto appassionato di teatro.

E' fidanzato con Greta Bartoli, una ragazza comune. "Sono una persona molto razionale. Ci penso più volte prima di agire in amore. Sono poco impulsivo", ha raccontato.