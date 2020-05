Uomini e Donne, discussione tra Pamela ed Enzo (con Armando tra i motivi della lite)

Di Alberto Graziola giovedì 14 maggio 2020

Scambio di accuse tra Enzo e Pamela a Uomini e Donne

Pamela rientra in studio. Si parla subito dei vestiti che lui ha lasciato in studio (e che non avrebbe chiesto di farli consegnare a lei durante il programma): "Non ha fermato Gianni dicendogli "Portagli i vestiti"".

La dama ha cercato di contattarlo dopo la puntata ma lui non ha risposto.

"Credo che il suo sentimento sia finito, il mio no... Ha detto che io l'ho infangato sui social. Per me è una scusa. Ho solo semplicemente detto che gli uomini di 50 anni non hanno nulla da condividere con le ventenni. Lui questa cosa lo aveva dichiarato di aver avuto sempre storie con donne più giovani e che la differenza d'età non era un problema. Non ho rivelato chissà cosa..."

Enzo entra in studio.

"La vittima la sai fare veramente molto bene. Hai detto chi aveva chiesto le sue cose? Me li hai chiesti tu i vestiti! Nel mettere i vestiti dentro, mi è scappata anche una lacrima... Quando mi hanno chiesto di venire in puntata, ho preso il sacchetto e l'ho portato qua. Non ho fatto altro che portarti le cose che mi hai chiesto tante volte"

Pamela chiede se lui prova ancora qualcosa per lei:

"Tutto quello che mi hai fatto e successo è una scusa? Hai avuto diverse mancanze di rispetto nei miei confronti..."

Lei prende parola:

"Mesi fa mi hai detto di avermi visto cambiata. Non l'ho fatto perché i miei sentimenti erano cambiati. Quel figlio non l'ho voluto perché invece di innescarmi delle paure me lei hai date. Ti avrei detto se le cose non erano più come prima. Non è stata una mancanza di sentimento..."

Enzo si scontra con Pamela perché, in una serata, Pamela aveva ballato e parlato con Armando durante una serata pubblica.

"Che figura ci ho fatto davanti alla gente?!" si lamenta lui mentre Pamela spiega che non c'è stato nulla di male o fatto di nascosto ("Stai trovando scuse!").

Enzo ribadisce che non crede che lei sia interessata ad Armando ma "sto parlando di rispetto! Ho fatto una brutta figura quella sera!".

Il punto è quello che prova Enzo per lei: