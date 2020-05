Chi è Andrealuna Posocco (Sara di SKAM)? Instagram, amica di Laura, film

Di Ivan Buratti giovedì 14 maggio 2020

Tutte le curiosità su Andrealuna Posocco, l'attrice che interpreta Sara in SKAM Italia 4

Andrealuna Posocco: è lei che interpreta il ruolo di Sara nella quarta stagione di SKAM Italia, che sbarca su Netflix venerdì 15 maggio 2020. Andrealuna Posocco veste i panni della migliore amica di Laura (Antonia "Nina" Fotaras).

Sono poche le informazioni disponibili online su di lei, non molto attiva sui social network. Attraverso il suo profilo Facebook apprendiamo che Andrealuna ha studiato recitazione presso la YD'Actors - Yvonne D'Abbraccio Studio. Nel 2012 vince giovanissima una borsa di studio, sezione teenager. Prima di entrare nel cast del teen drama, Andrealuna ha recitato in altre film e fiction. Nel 2016 è nel cast della fiction di Canale 5 Matrimoni e altre follie, in cui interpreta il ruolo di Livia Ponti, tredicenne e figlia di Nancy Brilli. Sempre nel 2016 è Chiara nel film per il cinema Zeta - Una storia hip-hop, film diretto da Cosimo Alemà in cui recita con il rapper Izi (Diego Germini) e Salvatore Esposito. Il 27 gennaio 2017 è tra le protagoniste del videoclip del brano Vanità della cantante Giorgia, secondo singolo estratto dall'album Oronero.

Dal suo profilo Instagram (@schoneaugen_) pubblica sporadicamente foto, spesso tratte dal suo lavoro o dalle uscite con gli amici. Alcuni scatti, inoltre, la ritraggono alle prese con il ballo, altra grande passione. Proprio a propisito della danza, scrive come didascalia di una foto:



La danza è quando i tuoi piedi non toccano più terra ed è come se stessi volando. La danza è l'ossigeno che ci aiuta a respirare. La danza è l'emozione di mettersi le prime punte e sentirsi una ballerina grande. La danza è vita, passione e sacrificio, quando il dolore è forte ma la passione è tanta.