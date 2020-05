Kikò Nalli: "Con Ambra Lombardo non ci siamo mai lasciati. Non ci vediamo da tre mesi per il Covid"

Di Sebastiano Cascone giovedì 14 maggio 2020

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si raccontano a Vieni da me

Kikò Nalli, ospite di 'Vieni da me', in onda, oggi, 14 maggio 2020, ha avuto modo di smentire le voci di una rottura con Ambra Lombardo (collegata via Skype da Milano):

Kikò: "Io ed Ambra non ci siamo mai lasciati. Sono tre mesi che non ci vediamo per il Covid. Io sono a Roma, lei è a Milano ferma. Non può andare in Sicilia a trovare i suoi genitori. Ci siamo lasciati per i giornali ed i social. Perché fa rumore ed è tutta pubblicità. Se no cadremo nel silenzio".

Ambra: "Non benissimo, è un periodo duro per tutti. Sono segretata in casa da due mesi e mezzo. Mi mancano tutte le persone a cui voglio bene. Mi sono anche dimenticata come è fatto visto che non lo vedo da due mesi. Per il giornali, i social io lo avrei lasciato già 5 - 6 volte. E ci saremmo rimessi altrettante volte. Avrei avuto storie parallele. A malapena riesco a vedere le amiche".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello' ha chiesto al fidanzato se è intenzionata a sposarla e a mettere su famiglia:

Kikò: "Mai dire mai nella vita. In questo momento non posso dire quello che accadrà. Di questa cosa se ne parlerà a quattrocchi".

Ambra: "Mi piacerebbe sposarmi e avere dei figli. Se Kikò è disponibile...".