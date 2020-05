Fabrizio Prolli, chi è l'ex marito di Veronica Peparini

Di Claudia Cabrini venerdì 15 maggio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini

Lo vedevamo ogni giorno ad Amici 16, ma ancora non sapevamo chi fosse. Abbiamo imparato a conoscerlo meglio di recente, anche a causa del gossip che lo ha visto coinvolto dopo essersi separato dalla moglie, Veronica Peparini. Stiamo parlando di Fabrizio Prolli, ballerino professionista e coreografo romano, nel cast di professionisti di Amici fino a qualche tempo fa ed ex marito dell'insegnante Veronica Peparini.

Fabrizio Prolli, 36 anni, è nato e cresciuto a Roma, dove vive ancora oggi. Ha incominciato a danzare nel 1998, e proprio per questo nel corso della sua lungimirante carriera ha trascorso diversi anni a Parigi, ma anche a Colonia quando ancora era uno dei danzatori del corpo di ballo di Kylie Minougue. Ha specializzato le sue tecniche di ballo con diversi professionisti, tra i quali anche Giuliano Peparini che da quel momento è diventato un suo caro amico. Tra gli altri, Fabrizio Prolli ha anche preso lezione da Michele Oliva, Mauro Mosconi e Germana Bonaparte, prima di specializzarsi con sua moglie Veronica nel modern.

Oltre ad essere un ballerino professionista, Fabrizio ad Amici ha anche svolto il ruolo di assistente di ballo a Veronica Peparini, che all'epoca era ancora sua moglie. Dal 2013, Fabrizio ha collaborato con lei allo show Taboo - The show of Secret Fantasies, e alla realizzazione del musical Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo, diretto dal fratello di Veronica, Giuliano Peparini.

Come ben saprete, la storia tra Fabrizio e Veronica è arrivata al capolinea due anni fa, quando la maestra di ballo si è avvicinata al ballerino Andreas Muller, con il quale convive ancora oggi. Dal canto suo, Fabrizio non ha mai visto Andreas di buon occhio - e tra i due in passato c'è anche stata maretta; a più riprese Fabrizio avrebbe punzecchiato via social Muller e la sua ex moglie.

Fabrizio e Veronica hanno anche avuto due figli, Daniele e Olivia.