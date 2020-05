Chi è Antonia "Nina" Fotaras (Laura di SKAM)? Età, altezza, Instagram, Luna Nera, fidanzato

Di Ivan Buratti giovedì 14 maggio 2020

Dettagli e curiosità sulla vita di Antonia "Nina" Fotaras, Laura di SKAM Italia

Antonia "Nina" Fotaras: è lei che interpreta il ruolo di Laura in SKAM Italia, la cui quarta stagione è disponibile dal 15 maggio 2020 su Netflix. Presente nel cast della serie dalla prima stagione, Laura è l'ex-migliore amica di Eva (Ludovica Martino), nonché ex-ragazza di Giovanni (Ludovico Tersigni).

Nata a Roma il 10 settembre 1999, Antonia "Nina" Fotaras compierà nel 2020 21 anni. Il suo segno zodiacale è la Vergine ed è alta circa 170 cm. La carriera da attrice di Nina, seppur ancora breve, è già costellata di grandi soddisfazioni. Viene scritturata a soli 8 anni per prendere parte nell'opera teatrale de La Fabbrica di Cioccolato. Più tardi si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2018 è nel cast di SKAM nel ruolo di Laura, mentre in televisione recita in un episodio dell'undicesima stagione di Don Matteo. L'anno successivo torna su Rai 1 nelle fiction Il Nome della Rosa e Mentre Ero Via. Sempre nel 2019 approda al cinema nel ruolo di Ramtha nel film Il Primo Re, al fianco di Alessandro Borghi e su Netflix con Luna Nera, serie in cui veste i panni di Ade.

Antonia è molto attiva sui social network. Su Instagram ha il profilo verificato e circa 30.000 follower. "Have courage and be kind", il suo motto. Molte le foto tratte dai suoi lavori, dal set e dagli eventi di presentazione di film e serie. Poliglotta, parla inglese, francese, tedesco, spagnolo e greco. Suona il violino e la chitarra e ha un passato anche da atleta di nuoto sincronizzato. Capelli ricci e castani, occhi celesti profondi, viso elegante: oltre ad essere un'artista versatile, Nina si contraddistingue per la sua innegabile bellezza. È fidanzata? Nessuna informazione a riguardo!