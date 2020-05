Francesca De Andrè: "Giorgio Tambellini ha un figlio. Abbiamo un rapporto splendido"

La quarantena di Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini

In questi giorni di quarantena, Francesca De Andrè si è rifugiata, nella campagna toscana, a casa del fidanzato, Giorgio Tambellini. L'ex concorrente del 'Grande Fratello' si sta godendo questi momenti lontana dal caos della grande città per recuperare le forze in vista dei prossimi impegni lavorativi:

"Abbiamo fatto molte cose, anche perché Giorgio ha una casa in mezzo al verde, giardino e prati intorno. Eravamo chiusi in casa, ma quando sei nel verde, ed è tuo, anche in emergenza puoi stare all'aria aperta".

La convivenza forzata, in un ambiente assai ristretto, ha acutizzato le tensioni di coppia. Qualche piccolo (e sanabile) screzio è quasi inevitabile:

"Abbiamo litigato un paio di volte, giusto qualche discussione come accade nella convivenza. E' stato dolcissimo, tutto bene".

La nipote dell'indimenticabile Fabrizio ha confessato, inoltre, che il compagno è già padre di un bambino:

"Sì, il figlio di Giorgio è stato spesso con noi. Io lo conosco da due anni e abbiamo un rapporto splendido. Poi è tornato a casa dalla sua mamma. È bello avere un bambino in casa, per altro meraviglioso".

I due innamorati, dopo la crisi dello scorso anno, progettano un lungo futuro assieme e, perché no, anche l'arrivo della cicogna:

"Quando si è giovani e innamorati, è logico pensare a un bambino, ma tra dire e il fare… Vedremo più avanti".

