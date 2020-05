Francesca Sofia Novello: "La convivenza con Valentino Rossi? Prova superata con lode. Siamo sereni ed innamorati"

Di Sebastiano Cascone giovedì 14 maggio 2020

Prove di convivenza per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello sta trascorrendo questi giorni di quarantena a Tavullia assieme al fidanzato Valentino Rossi. Al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, l'ex valletta all'ultimo 'Festival di Sanremo', ha affidato le emozioni di quella che sembrerebbe, a tutti gli effetti, una convivenza con l'uomo a cui è legata sentimentalmente da quasi 3 anni:

"Non superata, di più: superata con lode. Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni".

Al momento, però, la modella non ha ricevuto una vera e propria proposta di matrimonio da parte del motociclista:

"Strano: a me Vale non ha detto niente! Siccome è richiesta la mia partecipazione, mi sarebbe dovuto arrivare l’invito o quantomeno una comunicazione… O sbaglio? (ride, ndr)".

Un periodo di isolamento forzato (per via delle norme restrittive del Governo per arginare la diffusione del Coronavirus) che ha cementificato la coppia, felice della propria routine quotidiana:

"Ci svegliamo sul tardi, facciamo colazione, ci alleniamo e poi facciamo un giretto con i nostri due cani, Penelope e Ulisse. A pranzo e cena andiamo a mangiare dalla Stefi, la mamma di Vale, che è bravissima. Poi, maratona di film e serie Tv fino a notte fonda".