Melanie, chi è la dama di Uomini e Donne

Di Marcello Filograsso giovedì 14 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Melanie, dama di Uomini e Donne

Il ritorno a Uomini e Donne di Alessandro Graziani come tronista, dopo le vicissitudini di Temptation Island Vip mettendo a dura prova la solidità della coppia formata da Pago e Serena Enardu (i due si sono lasciati subito dopo il docureality per poi riconciliarsi al Grande Fratello Vip 4), ha sancito l'arrivo di tre corteggiatrici del trono Over. Ormai le barriere generazionali del dating show si sono definitivamente cancellate dopo l'approdo di Nicola Vivarelli alla corte di Gemma Galgani.

Per Alessandro Graziani si sono presentate nella puntata del 14 maggio del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 tre donne: Roberta, Melanie e Sandra. Conosciamo meglio Melanie.

Melanie debutta in trasmissione il 14 maggio con una sfilata dal tema "Prova ad arrenderti". Ecco cosa ha detto prima di entrare in studio:

"Ho scelto una canzone bellissima e quest'abito che secondo me rappresenta femminilità, eleganza, cosa che a mio avviso dovrebbe essere il primo biglietto da visita di una donna e poi comunque è sempre giusto lasciare un alone di mistero perchè poi è l'uomo che vorrebbe corteggiare la donna, almeno questo è il mio pensiero".

Melanie si è poi palesata in studio cantando dal vivo At least di Etta James, peraltro anche con un'intonazione molto buona e ricevendo i complimenti da Tina Cipollari. Anche i cavalieri le hanno dato dei voti molto alti.