Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: le prime parole dopo lo scherzo de Le Iene (foto)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 13 maggio 2020

Prima foto di coppia di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo lo scherzo de Le Iene

Lo scherzo de 'Le Iene' ai danni di Natalia Paragoni (da parte dei fidanzato Andrea Zelletta), andato in onda, ieri sera, martedì 12 maggio 2020, ha suscitato pesanti reazioni da parte del popolo del web. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', dopo la sfuriata della compagna per un presunto tradimento, ha avuto la prova definitiva dell'esistenza di un amore destinato a superare qualsiasi prova.

La coppia, dopo aver osservato un religioso silenzio per far calmare le acque, ha deciso di postare, sui rispettivi social, una foto in cui appaiono felici, raggianti ed innamorati:

In pochi minuti, lo scatto ha superato migliaia di visualizzazioni. E raccolto i commenti e gli apprezzamenti da parte della gente comune e personaggi del mondo dello spettacolo: dall'autore dello scherzo, Sebastian Gazzarini ("Posso confermarlo") ad Eugenio Colombo ("Mi avete fatto morire...un abbraccio") a Roberta Carluccio, già vista a 'Temptation Island' e 'Ciao Darwin' ("Quanti ipocriti , quando ho fatto uno scherzo io come amante complice per le iene e la ' vittima ' non ha reagito li avete insultati dicendo : ah coppia finta ! Fossi stata in lei lo avrei ammazzato di botte ! .. fregatene Nati ! Ps : io ho fatto di peggio").

Tutto e bene quel che finisce bene?!