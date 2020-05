Francesca Michielin fidanzata con Ramiro Levy dei Selton?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 13 maggio 2020

Francesca Michielin e Ramiro Levy dei Selton stanno assieme? La verità a Vieni da me

Intervistata oggi, mercoledì 13 maggio 2020, da Caterina Balivo a 'Vieni da me', Francesca Michielin ha confermato, in maniera più o meno diretta di essere legata sentimentalmente ad un collega. La padrona di casa si è interrogata se il ragazzo che le ha rubato il cuore è Ramiro Levy, chitarrista del gruppo dei Selton, che hanno scalato le classifiche italiane, con il brano 'Pasolini':

Balivo: "Una ragazza brava come te, giovane come te, bella come te ma non ha un fidanzato?! Mi hanno raccontato un gossip ed io sono impazzita quando me l'hanno detto. Poi, mi hanno detto che non è vero. Ma se è vero me lo dici o no?! Figurati... Io sono pazza dei Selton, quei tre ragazzi che cantano Pasolini. Sono stati il mio regalo di compleanno, lo scorso 21 febbraio. Mi hanno detto sai che c'è qualcosa tra Francesca e quel figaccione che suona la chitarra?! Puoi anche non rispondere, ho capito tutto, andiamo avanti"

"La canzone Pasolini... mi piace. La conosco molto molto bene. Abbiamo suonato anche assieme in Triennale per gli amici di RaiPlay. Li conosco bene (ride, ndb)".

La cantautrice ha ripercorso gli episodi più importanti della sua carriera: dalla vittoria ad 'X Factor' nel 2012 alla partecipazione all'Eurovision Song Contest (dopo il secondo posto a Sanremo dietro agli Stadio) del 2016 con 'Nessun grado di separazione'.