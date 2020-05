Alba Parietti: "Ho avuto delle minacce"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 13 maggio 2020

Alba Parietti ha trascorso la quarantena con il figlio Francesco Oppini

Dopo aver dichiarato di essere stata a contatto con il Coronavirus, Alba Parietti, ospite, oggi, mercoledì 13 maggio 2020, di 'Vieni da me' su Rai1, ha raccontato, per la prima volta, i retroscena segreti di questa vicenda:

"Ho avuto delle minacce, delle persone che mi hanno accusato di tutto, volevano denunciarmi anche se non avevo una diagnosi come tanti lombardi. Denunciati dovrebbero essere quelli che si permettono di utilizzare questi momenti, tragedie immense, per continuare a tirar fuori quest'animo perfido, vomitare tutto l'odio che hanno dentro su qualcuno per danneggiarlo. Ognuno è libero di esprimere un parere, di avere un'opinione ma non di massacrare la dignità delle persone senza senso e senza motivo".

L'amatissima conduttrice rifarebbe gli stessi passi durante questi 'giorno di fuoco' per molti italiani:

"Non ho nulla di cui devo vergognarmi e scusarmi. Ho fatto la battaglia per le mascherine e mi hanno scaricato addosso quintali di offese dicendo che era un'allarmista. Ho detto che c'erano dei problemi negli ospedali e mi ha dato della terrorista, che ero una mitomane e mi ero inventata tutto. Non mi interesse piacere a questo tipo di persone. Voglio essere onesta intellettualmente con me stessa e le mie battaglie. Lo rifarei altre mille volte. [...] Mi vanto di non piacere a tante persone".

La showgirl ha vissuto il periodo di quarantena assieme al figlio Francesco, collocato al piano di sopra:

"Sono fiera di lui. Non capiva perché mi fossi isolata in camera. Per tutto il periodo che non uscivo nemmeno dalla stanza, mio figlio mi prendeva in giro e chiamava una mia amica infermiera dicendole: 'Fai uscire mia mamma. La fai piantare con questa storia visto che ha avuto solo due linee di febbre...'. Con la fidanzata si sono lasciati l'8 marzo e si sono rivisti, qualche giorno fa, quando è stato permesso di vedere i congiunti. Ero felice per loro. Sono stati molto ligi. Non hanno mai sgarrato. Mi dispiaceva che loro non si potevano vedere. Sono stati fantastici. Hanno un amore importante, sono giovani, innamorati, passionali. Cristina non le ha fatto pesare la distanza. Non crea mai problemi, li risolve".