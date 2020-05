Chi è El Mehdi Meskar (Malik di Skam)? Età, origini, Instagram, fidanzata

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

El Mehdi Meskar è l'attore che interpreta Malik in Skam Italia 4. Tutte le curiosità.

Uno delle new entry della quarta stagione di Skam Italia è l'attore El Mehdi Meskar, che interpreta il personaggio di Malik, un amico del fratello di Sana che sarà protagonista di alcune vicende con la protagonista della serie. Ma chi è El Mehdi? Nato a Reggio Calabria il 22 marzo 1995, l'attore ha origini magrebine e la sua famiglia è musulmana. E' cresciuto a Treviso fino ai 15 anni, dopodiché si è trasferito a Parigi. "Ho iniziato a recitare con il teatro alle elementari. Ho sempre sognato di fare questo mestiere, ma non ho mai pensato che fosse la realtà. Un'estate sono andato in vavanza a Parigi con la mia famiglia. Avevo 13-14 anni e c'erano i cartelloni di un film di un adolescente magrebino. Vedevo questi cartelloni con questo ragazzo della mia età e mi sono detto “Forse questo mestiere lo posso fare io", ha raccontato.

Proprio a Parigi, all'età di 15 anni, ha iniziato la sua carriera da attore. Nel 2012 ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo nel film Nella casa di François Ozon. Nel 2016 è diventato il co-protagonista del film Non c’è più religione con Claudio Bisio, Alessandro Gassmann e Angela Finocchiaro. Nel frattempo ha continuato a lavorare all'estero, diviso tra la Francia e la Germania. Nel 2019 ha recitato nella serie Netflix Marianne per la regia di Samuel Bodin.

Qualche curiosità su di lui. El Mehdi Meskar è poliglotta e quattro lingue: inglese, francese, arabo e tedesco. Suona tre strumenti, ovvero la chitarra, il piano e il clarinetto. E' alto 1,75. All'età di 6 anni è salito per la prima volta su un palco. "Mio padre era appassionato di magia e quando avevo sei anni mi portò sul palco come suo assistente per passargli il foulard, per prendere la colomba… Questo è stato il mio primo approccio con il mondo dello spettacolo". Non sappiamo molto altro sulla sua vita privata. Non è chiaro se sia single o fidanzato. Su Instagram ha 13mila followers ed è molto attivo, anche se concentra quasi tutte le sua attività sul lavoro.