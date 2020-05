Paola Frizziero ricorda l'amore con Salvatore Angelucci: "Lui un angelo con me"

Di Claudia Cabrini martedì 12 maggio 2020

Paola Frizziero, ora incinta del marito Francesco, è tornata a parlare del suo ex Salvatore, che l'aveva scelta a Uomini e Donne.

Tra le corteggiatrici di Uomini e Donne più amate rientra sicuramente lei, Paola Frizziero, che soltanto pochi giorni fa ha annunciato su Instagram di aspettare un bebè dal marito Francesco. Oltre ad aver svelato il sesso del suo primogenito, che sarà un maschietto e che mamma e papà hanno già deciso di chiamare Gennaro Maria, Paola ha anche voluto ripercorrere la relazione vissuta con il corteggiatore di Uomini e Donne Salvatore Angelucci.

Per chi non dovesse saperlo, dopo un percorso lungo e abbastanza travagliato, era stato proprio Salvatore a sceglierla all'interno del programma. Come spiegato da Paola, però:



"Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano, ma lì mi sono resa conto di molte cose. Abbiamo vissuto un fidanzamento quasi normale, ma ciò che mi ha veramente messa in difficoltà è stata rendermi conto di aver idealizzato una persona per sei mesi. Mi sono resa conto che io stavo amando l'idea che mi ero fatta di Salvatore e non la persona stessa. Svegliarmi ogni giorno con lui, e vivermi la quotidianità con lui, mi ha fatto presto scoprire che io quella persona non l'amavo veramente e non la conoscevo. Questa situazione mi ha portata a sentire dei vuoti, a diventare pesante e insoddisfatta".

Un amore travagliato anche senza le telecamere il loro, che tuttavia è terminato di comune accordo e senza rancore:



"Lui è stato un angelo con me. Mi ha sopportata per diverso tempo, poi con tanto affetto e carineria mi ha detto: 'Svegliati da questo sonno, riprenditi la tua vita. Hai l'università, le tue amiche, è giusto che torni a Napoli perché sei una bravissima ragazza'. In realtà, le cose che alla fine una ragazza non vorrebbe mai sentirsi dire. Sapere che mi considerava bella, buona e brava mi metteva ancora più rabbia".

Al momento però Paola è felicemente sposata con Francesco, e in attesa del loro primo bebè. Il passato l'ha resa quel che è in questo momento, e nonostante le difficoltà con Salvatore Paola ha finalmente ritrovato la felicità.