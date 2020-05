È finita tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani: l'annuncio via social

Di Marco Salaris lunedì 11 maggio 2020

Volge al termine la storia fra Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche. Dopo 12 anni d'amore e 8 di matrimonio l'ex calciatore oggi dirigente sportivo e allenatore e l'attrice annunciano il naufragio del loro matrimonio con una separazione.

In effetti di loro si erano perse le tracce e nei social non compariva più nessun nuovo scatto insieme, il motivo è presto spiegato dai loro social:



In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Abbiamo deciso di comune accordo e con grande rispetto reciproco di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia con due figlie meravigliose che saranno sempre al centro della nostra vita.

I due infatti sono genitori di due bambini: Aurora di 9 anni e Diamante di 5. "Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy - si conclude il comunicato - soprattutto per la serenità e la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più di tutto ciò con nessuno. Grazie, Michela e Alberto."