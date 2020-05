Chi è Pietro Turano (Filippo di Skam)? Anni, film, Instagram, ArciGay

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Pietro Turano è l'attore che interpreta Filippo in Skam Italia.

Pietro Turano è il nome dell'attore che interpreta Filippo Sava in Skam Italia, la cui quarta stagione è disponibile dal 15 maggio su Netflix e Tim Vision. "Avevo fatto il provino per diventare Edoardo, poi mi hanno richiamato per la seconda stagione e sono diventato Filippo. Filippo è schietto, cinico all’occorrenza, ricco di venature ironiche. Mi riconosco in alcuni suoi tratti. Ma lui è molto meno noioso di me", ha raccontato Pietro. Il suo personaggio è entrato in scena nella seconda stagione ed è il fratello di Eleonora.

Classe 1997, è nato il 14 febbraio a Roma. Ha frequentato il liceo classico Terenzio Mamiani di Roma assieme a Ludovica Martino (Eva). Quella con Skam è stata la sua prima importante su un set. Precedentemente ha recitato nel corto Il Re della Collina e nel 2016 ha lavorato a teatro al fianco di Dante Antonelli.

Pietro è un attivista della comunità LGBT+ ed è anche vicepresidente dell’Arcigay di Roma e consigliere nazionale dell'Arcigay. Ha scritto degli articoli per il sito Mangiatori di Cervello e ha lavorato per il locale Amigdala di Roma. E' vegano. Su Instagram è seguito da 50mila persone.